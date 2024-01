En mer pour sauver des vies: JOUR 4 - jumelles et radars pour tenter de trouver des embarcations

Lorsque nous entrons dans la zone de recherche au large des côtes libyennes, une veille est organisée. Une tournante entre les membres de l'équipage est établie et tous auront une mission: trouver une embarcation en détresse, soit des migrants en danger qui tentent de traverser la Méditerranée. Il existe plusieurs moyens de communication pour s'informer. Des radars très précis indiquent la présence de bateaux, des communications entre navires ou avec des avions. Mais aussi la recherche plus artisanale, sans doute la plus efficace, au moyen de jumelles en scrutant l'horizon.

Depuis aujourd'hui, le navire Geo Barents sur lequel nous nous trouvons est en position pour intervenir. Mais ce qui déterminera l'entrée du bateau dans la zone de recherche est la météo. Pour l'instant, les conditions ne favorisent pas de départ depuis les côtes libyennes ou tunisiennes: le vent et donc les vagues sont trop puissantes. Malgré cela, le chef de mission est tenu au courant de l'évolution de la situation. Certains bateaux pourraient être en route et en danger. Il faudrait donc intervenir, même avec ces conditions difficiles.

C'est bien souvent de cette dernière manière que des embarcations sont repérées. "On va avoir, pendant la nuit et pendant la journée, des personnes qui font la garde dans la passerelle" dit Juan Matias Gil, responsable des opérations de sauvetage. "Ces personnes doivent être attentives à ce qui se passe, ce qu'on peut trouver ou voir. La mer est très grande et on doit malheureusement essayer de trouver des points très petits dans l'horizon. Si on a l'information qu'il y a une embarcation, mais qu'on ne la trouve pas, on sait que les personnes à bord seront en danger."

La mission entre dans sa phase la plus importante: trouver des survivants en mer, avant qu'une catastrophe ne se produise. Sauveteurs, médecins et logisticiens se tiennent prêts parce qu'à tout moment de la journée ou de la nuit, une alerte peut être donnée. Il faudra alors réagir en quelques minutes pour, à nouveau, sauver des vies en Méditerranée.