En Ouganda, les rêves de gloire des "catcheurs de boue"

Dans un ring de boue creusé à même le sol et délimité par quatre poteaux de bambou et deux ficelles, jeunes hommes et jeunes femmes s'affrontent, enchaînant plongeons et chutes avec force cris et grimaces. A la Bumbash Wrestling Academy créée il y a un an dans la ville de Mukono, à une trentaine de kilomètres de la capitale ougandaise Kampala, 200 adeptes - dont 30 femmes - s'entraînent à la "lutte sur terrain mou" ("soft ground wrestling").

Cette réplique locale du catch a été imaginée par Daniel Bumba, qui commente depuis 18 ans en langue luganda les combats du célèbre championnat américain (WWE) à la télévision locale, et son ami Arthur Asiimwe. Les deux trentenaires rêvent de faire de cette parcelle marécageuse au milieu des eucalyptus et des ignames le centre d'une future discipline professionnelle dans ce pays d'Afrique de l'Est. "Les garçons et les filles ici seront les Hulk Hogan et Sasha Banks de demain", lance Daniel Bumba, en référence à deux des plus célèbres catcheur et catcheuse américains.

- Rêve américain - Ici, trois lettres sont sur toutes les bouches: WWE, la World Wrestling Entertainment, référence mondiale du catch. Dans des conditions rudimentaires, on reproduit les mises en scène de la ligue américaine.