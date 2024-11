En Syrie, les jihadistes ont pris le contrôle de la "majeure partie" d'Alep: "On a peur que le scénario se répète"

Les jihadistes et leurs alliés ont atteint la citadelle historique d'Alep après que les forces du régime syrien se sont retirées "sans combat" au cours de cette dernière phase, a indiqué le directeur de l'ONG basée au Royaume-Uni et qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie.

Les combattants jihadistes étaient entrés vendredi à Alep après deux jours d'une offensive qui met fin à des années de calme relatif dans le Nord-Ouest syrien. Ces combats ont fait au moins 277 morts, selon un bilan donné plus tôt par l'OSDH, et sont les plus violents depuis 2020 dans la région, où la province d'Alep, en grande partie tenue par le régime de Bachar al-Assad, jouxte le dernier grand bastion rebelle et jihadiste d'Idleb.

Les rebelles ont aussi pris le contrôle de la ville stratégique de Saraqeb, au sud d'Alep, à l'intersection de deux autoroutes reliant Damas à Alep et à Lattaquié, selon l'ONG.

Raids intensifs

Vendredi, deux témoins ont déclaré avoir vu des hommes armés à Alep et fait état de scènes de panique dans la grande ville du nord. Un correspondant à Alep a fait état d'affrontements entre les assaillants et les forces syriennes et des groupes les soutenant. Selon l'OSDH, le groupe jihadiste HTS et des formations alliées, certaines proches de la Turquie, étaient parvenus vendredi aux portes de la ville après "deux attentats-suicide avec des voitures piégées".