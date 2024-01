Enlèvement et meurtre d'Américains au Mexique: le chef présumé d'un cartel arrêté

Les autorités mexicaines ont arrêté le chef présumé d'un cartel de narcotrafiquants soupçonné d'être impliqué dans l'enlèvement de quatre Américains en mars et le meurtre de deux d'entre eux, selon des médias locaux vendredi.

Identifié comme l'une des "cibles principales" de l'agence antidrogue des Etats-Unis (DEA), l'homme est l'un des "principaux dirigeants de l'une des organisations criminelles les plus implantées dans l'Etat de Tamaulipas (nord-est)", a indiqué jeudi soir le secrétariat mexicain (ministère) de la Marine dans un communiqué, sans révéler son identité.

Vendredi, l'homme a été identifié - sans confirmation officielle - dans la presse locale sous le nom de José Alberto García Vilano, et le pseudonyme, La Kena. Selon des médias mexicains, il est lié à l'une des factions les plus dangereuses du Cartel du Golfe (CDG) et est impliqué dans le rapt de quatre Américains.