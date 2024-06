"Environ vingt corps ont été retrouvés": un gigantesque brasier ravage une usine de batteries au lithium en Corée du sud

"Environ vingt corps ont été retrouvés" sur le site par les pompiers sud-coréens, qui ont réussi à s'introduire dans le bâtiment après avoir éteint le gigantesque brasier. Plus de 100 personnes travaillaient dans l'usine lorsque des ouvriers ont entendu une série d'explosions au deuxième étage, où les batteries de lithium sont inspectées et emballées, a expliqué à Yonhap un membre des pompiers sur place, Kim Jin-young.

Ce dernier a raconté à la presse que les pompiers avaient réussi à éteindre le brasier et qu'ils s'affairaient désormais au retrait des corps du bâtiment carbonisé par les flammes. "Une équipe de secours est entrée à l'intérieur et mène des opérations de recherche et de sauvetage", a-t-il indiqué.