Envoi de troupes en Ukraine: cette initiative qu'Emmanuel Macron pourrait remettre sur la table

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera la guest star des cérémonies du 6 juin en Normandie. Il va rencontrer Joe Biden qui doit arriver à Paris ce matin. Il sera reçu également par Emmanuel Macron à l'Élysée et s'exprimera devant les députés français. Un seul thème lors de ces rencontres multiples, c'est l'augmentation de l'aide militaire à l'Ukraine. Et c'est là qu'on pourrait reparler de l'envoi de troupes au sol.

Lors de son intervention télévisée demain soir, Emmanuel Macron pourrait revenir sur son idée d'une implication directe des troupes occidentales aux côtés des Ukrainiens. En février, il l'avait déjà dit, mais s'était heurté à un refus quasi-général, Allemagne et États-Unis en tête. Depuis, les choses ont évolué. Les Russes ont repris l'offensive et l'Ukraine a de plus en plus de mal à contenir leurs assauts.

Volodymyr Zelensky réclame sans cesse des systèmes de défense antiaérienne. L'Italie aurait d'ailleurs promis de lui en fournir prochainement. Quant aux avions, on l'a vu lors de sa visite récente en Belgique, ces pilotes sont en formation. Mais il faudra encore attendre avant qu'ils soient à même de prendre en main les F-16 promis.