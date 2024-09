États-Unis: coups de feu dans le métro à Chicago, quatre personnes décédées

La fusillade a éclaté lundi matin (heure locale). Trois personnes étaient déjà mortes lorsque les secours sont arrivés sur les lieux et la quatrième a perdu la vie plus tard, à l'hôpital. Selon la police, le suspect n'était plus sur les lieux lorsque les forces de l'ordre sont arrivées. La police de Chicago a indiqué plus tard qu'une personne qui correspondait à la description du tireur avait été interpellée. Une arme à feu a également été trouvée, mais d'après NBC Chicago, un lien avec la fusillade n'a pas encore été déterminé.