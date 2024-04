Face à Biden, Pékin défend ses actions "légitimes" en mer de Chine méridionale

La Chine a défendu vendredi ses actions "légitimes" en mer de Chine méridionale après les avertissements formulés par les Etats-Unis, le Japon et les Philippines lors d'un sommet trilatéral organisé par Joe Biden à Washington.

Ces propos, tenus lors d'un sommet inédit avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le président philippin Ferdinand Marcos, interviennent après une série d'incidents dans cette zone maritime entre la Chine et les Philippines.

"La Chine s'oppose fermement à tout comportement qui provoque et planifie des conflits et porte atteinte à la sécurité et aux intérêts stratégiques d'autres pays", a réagi vendredi Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

"Les actions de la Chine dans les mers de Chine orientale et méridionale sont légitimes, légales et irréprochables", a-t-elle affirmé lors d'une conférence de presse régulière.