Face à la cheffe de la diplomatie allemande, le nouveau dirigeant syrien Ahmad al-Charef refuse de lui serrer la main

Les premiers pas d'Ahmad al-Chareh sont scrutés de près et un détail n'a pas échappé à l'oeil des caméras : lors de sa rencontre avec la cheffe de la diplomatie allemande, le dirigeant islamiste n'a pas voulu lui serrer la main.

Les chefs de la diplomatie française et allemande ont plaidé pour une transition pacifique et inclusive en Syrie où ils ont rencontré vendredi le nouveau dirigeant du pays, l'islamiste Ahmad al-Chareh.

La réunion était la première à ce niveau entre des responsables des grandes puissances occidentales et Ahmad al-Chareh, qui a pris les rênes du pays le 8 décembre, après la fuite du président Bachar al-Assad, au pouvoir depuis plus de 20 ans. Jean-Noël Barrot et Annalena Baerbock, dont la visite intervient sous mandat de l'Union européenne, se sont réunis avec lui dans le palais présidentiel surplombant Damas.

Les premiers pas d'Ahmad al-Chareh, chef du groupe islamiste radical Hayat Tahrir al-Sham (HTS) qui conduisait la coalition s'étant emparée de Damas, sont scrutés avec attention. "Un avenir meilleur pour la Syrie signifie un transfert de pouvoir inclusif et pacifique, une réconciliation et la reconstruction", a dit Mme Baerbock à la presse après l'entretien avec le nouveau dirigeant syrien.

"Il est désormais nécessaire d'instaurer un dialogue politique incluant tous les groupes ethniques et religieux et incluant tous les citoyens", a-t-elle dit. M. Barrot a indiqué sur X avoir obtenu, avec son homologue allemande, des autorités provisoires des "assurances sur une large participation - notamment des femmes - à la transition politique", l'accueil d'une mission de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) et la coopération avec le Liban voisin.