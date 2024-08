Face à une Kamala Harris qui enchaîne les bons sondages, Trump continue ses attaques: "Elle est folle"

Une nouvelle enquête d'opinion publiée samedi par le New York Times et le Siena College montre désormais Kamala Harris en tête dans les Etats clés d'Arizona et de Caroline du Nord. Elle s'est aussi rapprochée de son opposant en Géorgie et dans le Nevada.

La semaine dernière, un même sondage sur les Etats du Michigan, du Wisconsin et de Pennsylvanie montrait qu'elle y avait légèrement dépassé Donald Trump. Or tous ces Etats sont susceptibles de faire basculer le résultat de l'élection, qui s'annonce extrêmement serré.

Confronté à l'élan pris par la campagne démocrate, Donald Trump peine à trouver la parade, malgré des prises de parole se multipliant -- comme une conférence de presse de dernière minute dans le New Jersey jeudi, jugée particulièrement décousue.