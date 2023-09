"Femme à la montre" de Picasso pourrait se vendre 120 millions de dollars à New York

Cette toile appartient à la richissime New-Yorkaise Emily Fisher Landau, disparue cette année à 102 ans. Elle possède aussi une collection d'oeuvres de Jasper Johns, Willem de Kooning, Mark Rothko ou encore Andy Warhol qui sera proposée aux enchères les 8 et 9 novembre pour la saison d'automne des ventes d'art dans la capitale culturelle et financière des Etats-Unis.

L'un des chefs d'oeuvre de Pablo Picasso, "Femme à la montre" (1932), représentant l'une des compagnes et muses de l'artiste espagnol, la peintre française Marie-Thérèse Walter, pourrait se vendre 120 millions de dollars aux enchères en novembre, a annoncé mercredi Sotheby's.

La maison Sotheby's, propriété du magnat français, marocain et israélien Patrick Drahi, a indiqué dans un communiqué compter sur "bien plus de 400 millions de dollars" de ventes de cette collection, dont plus du quart pour "Femme à la montre".

Selon Julian Dawes, patron de la division des arts impressionniste et moderne chez Sotheby's, le tableau du maître espagnol "est un chef d'oeuvre dans toutes ses dimensions".

"Peint en 1932 -- +annus mirabilis+ pour Picasso (année des miracles, ndlr) --, il est à la fois plein de bonheur et de passion abandonnée", explique l'expert.