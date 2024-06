Geert Wilders s'en prend à nouveau à l'islam

A quelques jours de la prestation de serment de la nouvelle coalition que son parti intégrera, Geert Wilders s'en est pris à l'islam, dans une déclaration sur le réseau X. Le chef de file du PVV a évoqué mercredi une religion "affreuse, immorale, violente et haineuse".

"L'islam est une religion. Et la critique religieuse est autorisée. Après 20 ans de protection (policière), des safe houses, cinq fatwas, des milliers de menaces de mort et la visite de nombreux pays islamistes, je peux affirmer que l'islam est une religion affreuse, immorale, violente et haineuse."

La critique religieuse à laquelle fait allusion M. Wilders est permise en vertu des fondements de l'Etat de droit de la coalition gouvernementale aux Pays-Bas, précise l'agence de presse ANP.