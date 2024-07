Glissement de terrain en Ethiopie: 257 morts, le bilan pourrait atteindre les 500, selon l'ONU

Michele Spatari

Le bilan du glissement de terrain survenu lundi dans une zone difficile d'accès du sud de l'Ethiopie est désormais de 257 morts et pourrait atteindre les 500 tués, rapporte jeudi l'agence humanitaire de l'ONU (Ocha).

Ce glissement de terrain est le plus meurtrier connu en Ethiopie, deuxième pays le plus peuplé du continent africain dont plus des trois-quarts des 120 millions d'habitants vivent en zone rurale.