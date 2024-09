Guadeloupe: rentrée "galère" par manque de livres scolaires

JEFF PACHOUD

"Pour trouver les livres scolaires en Guadeloupe, c’est vraiment la galère!" Anne Saint-Jean, 42 ans, se désespère alors que sa fille aînée a déjà fait sa rentrée en 3e: il lui manque toujours deux ouvrages.

Cette aide-ménagère, qui réside à Pointe-à-Pitre, a pourtant appelé "toutes les librairies" de l’archipel, jusqu'"à Basse-Terre et au Moule" (respectivement en Basse-Terre et Grande-Terre). "Ils sont en rupture de stock ou certains me disent +non on ne fait pas ce livre et on ne peut pas le commander+."