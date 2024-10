Dans les oblasts de Kharkiv et Soumy, la situation est similaire. Dans le secteur de Soudja, la contre-attaque ukrainienne du 8 octobre n’a pas permis de faire avancer les lignes. Les Forces armées ukrainiennes ont échoué à reprendre des positions, et le front s’est stabilisé, laissant les FAFR à l’initiative. Ce statu quo défavorable est symptomatique d'une perte de dynamisme du côté ukrainien, qui voit ses tentatives de repousser l’ennemi se solder par des échecs.

Plus au Sud, les FAU se retrouvent en difficulté dans le secteur de Toretsk (4), où les forces russes continuent d’avancer en terrain ouvert à l’Ouest de la localité de Niou York, en direction de Valentinivka. Cet axe est crucial, car il pourrait ouvrir la voie à de nouvelles avancées russes si la défense ukrainienne venait à céder.

Front Sud : les forces russes renforcent leur contrôle (5)

Dans l’oblast de Donetsk, les combats restent intenses. À Kourakhove, les forces russes progressent dans la localité d’Ostrivske, rendant la position ukrainienne de plus en plus difficile à défendre. Par ailleurs, à l’Est de Selidove, les combats continuent alors que les FAFR progressent le long de la voie ferrée en direction de Pokrovsk, une zone stratégique pour les deux camps.

Dans le secteur de Velika Novosilka, les forces russes ont également repris la localité de Levadne, confirmant leur avance dans cette partie du front sud. La reconquête de cette zone par les forces russes fragilise davantage la position ukrainienne dans le sud du pays.

Front Sud-Ouest : statu quo à Kherson

Dans l’oblast de Kherson, la situation reste inchangée. Les deux camps se maintiennent dans leurs positions respectives, avec peu d’avancées significatives. Cette région reste néanmoins cruciale pour les deux armées, car elle contrôle l'accès au fleuve Dnipro et à des voies de communication stratégiques.

Un plan de victoire ambitieux

En parallèle des développements sur le terrain, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a présenté son "plan de victoire" le 16 octobre 2024. Ce plan, qu'il espère voir aboutir d'ici 2025, exclut toute concession territoriale à la Russie et appelle à une adhésion rapide de l'Ukraine à l'Otan. Cette initiative a été dévoilée à la veille de la réunion ministérielle de l'Otan à Bruxelles, où les discussions sur l'intégration de l'Ukraine à l'Alliance devraient se poursuivre.

Zelensky a insisté sur le fait que la Russie devait être contrainte de participer à un sommet de la paix, prévu pour novembre, bien que la faisabilité de cette rencontre reste incertaine. En outre, il a demandé à ses alliés occidentaux de lever les restrictions sur l'utilisation des armes de longue portée et d'accroître les capacités de frappe de l'Ukraine en profondeur sur le territoire russe.

Soutien militaire américain

En réaction aux développements récents, le président américain Joe Biden a annoncé une nouvelle aide militaire de 425 millions de dollars, principalement destinée à renforcer la défense antiaérienne ukrainienne, notamment en vue de la protection des infrastructures civiles face aux bombardements russes. Ce soutien comprend également des blindés et de l'artillerie, des équipements cruciaux alors que les combats s'intensifient sur plusieurs fronts.

Cependant, malgré cette aide internationale, la situation sur le terrain reste critique. La Russie a continué ses avancées dans plusieurs régions, y compris la prise des villages de Nevské et Krasniï Yar dans l'oblast de Louhansk, des positions stratégiques dans la campagne actuelle de Moscou pour contrôler l'est de l'Ukraine.

Avancée inquiétante sur le front Sud

Les FAU subissent également une forte pression dans le sud du pays. À Kourakhove, les forces russes ont progressé dans Ostrivske, menaçant la position ukrainienne. Plus à l’est, dans l’oblast de Donetsk, les combats pour le contrôle de Pokrovsk se poursuivent alors que les FAFR progressent le long d'une voie ferrée stratégique.

La reprise de Levadne dans le secteur de Velika Novosilka par les forces russes renforce la domination de Moscou dans cette région clé, ouvrant potentiellement la voie à de nouvelles avancées vers l'ouest. La situation dans le sud reste instable, avec des bombardements constants et des pénuries d’électricité à Kherson et Mykolaïv, en raison des frappes incessantes des drones russes.

Malgré les efforts diplomatiques et militaires de l’Ukraine, la Russie conserve l’avantage stratégique sur le terrain. Alors que les alliés occidentaux continuent de soutenir Kiev avec des livraisons d'armes et une pression diplomatique accrue, les avancées russes et les contre-performances des FAU illustrent un conflit qui s'enlise. Les semaines à venir, notamment avec la présentation du plan de victoire de Zelensky et les réunions à Bruxelles, seront décisives pour l’avenir de cette guerre dévastatrice.