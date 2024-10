Zelensky est arrivé à Bruxelles: il dévoile son "plan de victoire"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a atterrit à Bruxelles où il rencontre le président du Conseil européen Charles Michel. Le président ukrainien est dans la capitale belge pour défendre son "plan de victoire" pour l'Ukraine devant les dirigeants de l'UE et les ministres de la Défense de l'Otan.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé jeudi à Bruxelles que son "plan de victoire" visait à placer son pays dans une position de force face à la Russie afin d'être en bonne posture pour les négociations. "Qu'y a-t-il dans notre plan ? Notre plan est de renforcer l’Ukraine, d’être fort et d’être prêt à tout ce qui est diplomatique, d’être très fort. Et je trouve formidable que ce plan ne dépende pas de la volonté russe, mais uniquement de celle de nos partenaires. Et je pense que cela donne l’opportunité de concrétiser ce plan", a-t-il déclaré à son arrivée à un sommet de l'Union européenne rassemblant les dirigeants des 27 pays membres.

Levée des restrictions dans l'usage des armes que les Occidentaux fournissent à l'Ukraine, déploiement sur le territoire ukrainien d'armes de dissuasion non nucléaires... Aucune de ces demandes n'a pour le moment rencontré de soutien du côté des Alliés, qui se réunissent au niveau ministériel pendant deux jours dans la capitale belge.