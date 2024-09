Signé Giltay: Zelensky va dévoiler son plan pour faire plier Poutine et mettre fin à la guerre en Ukraine

Il ne doute de rien, Volodymyr Zelensky, ou du moins il en donne l'apparence. Il déclare à qui veut l'entendre que la guerre en Ukraine va prendre fin beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Il a en effet un grand projet qui, selon lui, devrait contraindre Vladimir Poutine à la négociation. Des éléments de son plan ont fuité dans la presse britannique. Et on peut résumer simplement son message aux Occidentaux par "Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi". Cette guerre ne peut se terminer, dit-il, que par une paix juste grâce à des efforts internationaux.

La guerre en Ukraine, va-t-elle bientôt prendre fin ? C'est en tout cas ce qu'espère le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il est en visite aux États-Unis pour s'exprimer à l'ONU et rencontrer Joe Biden à qui il va présenter son plan de la victoire. Une victoire liée à une augmentation de l'aide militaire venue de l'OTAN. Par ailleurs, il a accusé Vladimir Poutine de planifier des attaques contre les infrastructures nucléaires de l'Ukraine et a répété que son pays n'accepterait jamais un accord de paix avec Moscou qui lui soit imposé par les grandes puissances.

Adhérer à l'OTAN

Le plan de victoire de l'Ukraine sera sur la table de tous nos alliés. Son souhait principal serait de pouvoir adhérer à l'OTAN immédiatement mais ce n'est pas possible. La procédure est longue et complexe, comme pour entrer dans l'Union européenne. Une autre de ses ambitions. Il va donc plaider à New York pour un accord qui ferait de l'Ukraine un partenaire privilégié de l'Alliance.

Il voudrait que Kiev puisse bénéficier de l'article 5 du traité qui stipule qu'en cas d'attaque, tous les alliés viennent au secours du pays agressé. En clair, cela signifierait que tous les membres de l'OTAN, dont les États-Unis, mais aussi la Belgique, entrent en guerre contre la Russie. Une hypothèse très peu probable.

Frapper la Russie avec des armes occidentales

Il y a dans son plan des propositions plus raisonnables. Il va demander l'autorisation de frapper la Russie avec des armes occidentales à longue portée, ce qui, selon lui, serait susceptible de changer le cours de la guerre. Et ça, c'est possible.