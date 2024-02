Guerre en Ukraine: les forces russes attaquent Avdiïvka "avec des forces très importantes"

Il a répertorié "50 tirs massifs d'obus" et plus de 30 bombardements aériens au cours des dernières 24 heures sur Avdiïvka, où demeurent 941 civils malgré les combats et les importantes destructions.

Mardi, M. Barabach avait rapporté de premiers "combats de rue" dans cette cité industrielle de l'Est de l'Ukraine avec des groupes isolés de "saboteurs" et d'éclaireurs russes.

La chaîne Telegram DeepState, proche de l'armée ukrainienne et suivie par plus de 600.000 personnes, a rapporté une situation "critique et chaotique" à Avdiïvka, où les troupes russes avancent par endroits et sont repoussées dans d'autres.

Selon la chaîne Rybar, proche de l'armée russe et suivie par plus de 1,1 million de personnes, les forces de Moscou avancent au Nord et à l'Est de la ville, se rapprochant des lignes d'approvisionnement des troupes ukrainiennes.