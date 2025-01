Guerre en Ukraine: les soldats nord-coréens ont-ils "été retirés" du front à Koursk? Voici ce que l'on sait

La présence de soldats nord-coréens aux côtés des forces russes en Ukraine a été relayée par Kiev, Washington et Séoul. Selon eux, environ 11 000 militaires nord-coréens auraient été envoyés dans la région de Koursk depuis octobre dernier. Leur mission serait d’aider Moscou à reprendre des territoires sous contrôle ukrainien depuis l’offensive surprise menée par Kiev en août.

Des affirmations relayées par le New York Times

Le quotidien américain New York Times, citant des sources américaines et ukrainiennes anonymes, a également affirmé ces informations. Il rapporte que les soldats nord-coréens n’ont plus été aperçus sur la ligne de front depuis environ deux semaines. Un conseiller de la présidence ukrainienne, Mykhaïlo Podoliak, a également indiqué mercredi sur X que certaines unités avaient été retirées de la zone.

Le silence du Kremlin

Interrogé sur ces affirmations, le Kremlin a refusé de commenter. Son porte-parole, Dmitri Peskov, a balayé les informations du New York Times, estimant que le quotidien américain publiait "des choses justes, fausses, mensongères et des distorsions de la réalité". Il a jugé qu’il n’était pas pertinent de réagir à ces déclarations.

Si ce retrait se confirme, il marquerait un revers stratégique pour la Russie, qui compterait sur ces renforts étrangers pour reprendre du terrain en Ukraine.