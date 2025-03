Accord sur un cessez-le-feu en Ukraine: pourquoi est-ce "insuffisant" pour Maxime Prévot?

"C'est un pas dans la bonne direction. Tout ce qui va permettre de mener à une paix durable et toujours appréciable, évidemment. L'Ukraine est enfin autour de la table des négociations et les États-Unis ne prennent pas d'initiative dans son dos", avance Maxime Prévot.

Toutefois, il estime que c'est "insuffisant": "Il nous faut maintenant, me semble-t-il, un processus plus large qui va aussi mettre autour de la table la Russie, mais aussi l'Europe. C'est sur son continent que les choses se passent. Il faudra probablement aussi associer le Royaume-Uni. On a vu ces derniers jours tant le Premier ministre britannique que le Président français prendre des initiatives qui ont pu relancer la dynamique européenne."