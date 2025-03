Nouvelle aide de l'Europe pour l'Ukraine: 3,5 milliards d'euros vont être envoyés pour son "redressement"

Les États membres de l'UE (Conseil) ont approuvé lundi à Bruxelles une nouvelle tranche d'aide de 3,5 milliards d'euros à l'Ukraine pour sa stabilité macro-financière et son redressement.

Le prochain versement de cette tranche entre dans le cadre de la "facilité pour l'Ukraine", par laquelle l'UE s'est engagée à fournir à Kiev jusqu'à 50 milliards d'euros en subventions et prêts entre 2024 et 2027. Avec ce troisième versement, l'Ukraine aura reçu près de 20 milliards d'euros au titre de la facilité pour l'Ukraine depuis son entrée en vigueur il y a un an.