Prix Nobel de la paix en 2022, l'Ukrainienne Oleksandra Matviichuk commente la guerre pour RTL info: "La Russie ne gagnera pas"

Rencontre en Ukraine avec le prix Nobel de la paix 2022 accordé à la directrice d'un centre pour les droits et les libertés des Ukrainiens. Son association collecte des preuves de crimes de guerre commis par les Russes pour qu'un jour les auteurs de ces exactions rendent des comptes.

Une douleur "documentée"

Pour son organisation, un millier d'Ukrainiens recueillent des témoignages des preuves d'exactions russes depuis le début de la guerre. L'une des plus tristement célèbres s'est déroulée à Bucha en mars 2022. Les Ukrainiens ont découvert des corps de civils tués dans la rue ou encore une fosse commune non loin d'une église.

"Nous documentons cette douleur. Nous avons dans notre base de données plus de 81.000 crimes juste en trois ans de guerre. Et c'est juste la partie visible de l'iceberg.... ", poursuit-elle. "Nous n'avons pas l'ensemble du tableau, l'ensemble des horreurs que les Russes ont commis en Ukraine. Nous faisons cela pour la justice. Pour que tôt ou tard, les Russes qui ont commis directement ces crimes, mais aussi Poutine, les autres responsables politiques et le haut commandement militaire russe soient reconnus responsables."

Une guerre de "plusieurs siècles déjà"

Toutes ces démarches juridiques continueront même quand la guerre s'arrêtera. Oleksandra Matvitchuk reste de nature optimiste, aussi bien pour elle que pour la population ukrainienne. "Je veux que le peuple ukrainien soit libre, qu'il vive sans peur, sans violence et qu'il ait des perspectives à long terme", confie-t-elle à notre reporter sur place Loïc Parmentier. "Cette guerre n'a pas commencé il y a 11 ans, mais il y a plusieurs siècles déjà. L'Empire russe a essayé d'effacer l'identité ukrainienne et la Russie n'a pas réussi cette tentative de génocide pendant des siècles....Donc la Russie ne gagnera pas."

Quant à la négociation pour un cessez-le-feu ou la fin de la guerre, elle se dit convaincue que l'Union européenne doit être autour de la table.