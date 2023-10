Guerre entre Israël et le Hamas: attention à la désinformation et aux "fake news", comment déceler le vrai du faux?

Depuis l'éclatement de la guerre entre Israël et le Hamas, de fausses informations circulent sur les réseaux sociaux. Des images sont détournées de leur contexte, des images sont issues de jeux vidéos et passent pour la réalité. Autant de pièges pour les utilisateurs de Facebook, Twitter, Instagram et autres Tik Tok !

1/ On a pu voir sur certains images, des dizaines de parachutistes atterrir dans un stade. L’auteur de la publication indique : "Les terroristes du Hamas descendent sur Israël pour massacrer des civils innocents." C'est FAUX! Cette description ne correspond pas à la réalité. Il est vrai que des combattants du Hamas sont arrivés en parapente à la frontière israélienne. Mais les images en question ont été tournées en Egypte lors d’une compétition sportive : la vidéo date de septembre, avant le début des violences en Israël et en Palestine !

3/ Enfin, on a pu voir une salve de tirs de roquettes impressionnante : "Le Hamas vise Israël depuis la bande de Gaza", peut-on lire. À nouveau, c'est FAUX. La vidéo a été vue plus de 3 millions de fois sur X, anciennement Twitter. Et pourtant, elle remonte à février 2020 et la scène se passe en Syrie.

Comment déceler le vrai du faux?

Il existe des dizaines d’exemples de ce type sur les réseaux sociaux. Alors comment déceler le vrai du faux ? Comment éviter de partager des erreurs et démultiplier la désinformation ? Nous nous rendons dans les locaux de Lie Detectors, détecteur de mensonges. Cette ONG se rend dans les écoles primaires et secondaires en Europe pour apprendre aux élèves à vérifier ce qui circule sur internet.