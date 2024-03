Hanoï, capitale du Vietnam, étouffe sous un épais nuage de pollution toxique

Le niveau de PM2,5 - des microparticules pouvant pénétrer dans le sang et être à l'origine de cancers - était qualifié de "très mauvais pour la santé" et atteignait plus de 24 fois la limite recommandée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Ces dernières années, Hanoï a souvent été classée parmi les villes les plus polluées de la planète, en partie à cause de l'urbanisation massive et des émissions produites par le grand nombre de véhicules à 2 et 4 roues en circulation.

Les émissions de carbone des centrales à charbon situées au nord de Hanoï et celles de l'agriculture aggravent le problème.

"Ces derniers jours, j'ai dû porter un masque à chaque fois que je suis sortie, tant la qualité de l'air était mauvaise", a déclaré à l'AFP Nguyen Minh Huong, une employée de bureau rencontrée dans un parc.