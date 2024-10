Harris en campagne: le pari du centrisme et le risque du flou

Depuis qu'elle a remplacé au pied levé Joe Biden en juillet dernier, la vice-présidente et candidate démocrate a pris ses distances avec quelques positions progressistes endossées quelques années plus tôt, pendant la primaire de son parti en 2019.

"Elle est désormais beaucoup plus proche du centre-gauche",constate Robert Rowland, professeur de communications politiques à l'université du Kansas, estimant que la démocrate de 59 ans "a l'air beaucoup plus à l'aise désormais pour expliquer ses idées".

Dans une Amérique ultra-divisée et à un mois d'une élection qui s'annonce extrêmement serrée, la vice-présidente fait le pari que l'élection du 5 novembre face au républicain Donald Trump se gagnera au centre, en mobilisant les électeurs indécis des Etats décisifs, et non pas en donnant des gages à l'électorat le plus à gauche.

Kamala Harris ne promet plus, par exemple, d'interdire la fracturation hydraulique, alors qu'elle s'est opposée par le passé à cette méthode d'extraction d'hydrocarbures très polluante.