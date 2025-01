"Hello quitte X": ils ont déserté le réseau social lors de l'investiture de Donald Trump, mais pourquoi et vers quel autre réseau social? 

Un mouvement, baptisé "Hello quitte X", a invité les utilisateurs du réseau social d'Elon Musk à se tourner vers d'autres plateformes, symboliquement à la date de l'investiture de Donald Trump.

Le mouvement a été lancé par des universitaires, des associations et des personnalités du net. Il propose d'abandonner le réseau social pour des plateformes jugées moins problématiques.

La date de cette migration, jour de l'investiture de Donald Trump, n'a pas été choisie par hasard. Le but de ce mouvement étant de dénoncer les liens étroits entre Elon Musk, propriétaire du réseau social, et le président des États-Unis. Le patron de Tesla a par ailleurs été nommé à la tête du ministère de l'efficacité gouvernementale par son président et ami.

Quitter X sans perdre ses données

David Chavalarias, mathématicien au CNRS (Centre national de la recherche scientifique), est à l'origine du concept. Il suggère à toutes les personnes qui suivent le mouvement de se tourner vers Bluesky ou Mastodon, proposant même un moyen pour les utilisateurs de télécharger leurs archives personnelles, leurs abonnés et l'historique de leurs tweets. Grâce au site Hello Quitte X, tout est téléchargé et importé sur le nouveau réseau social choisi. Le site s'engage à supprimer ensuite toutes les données de l'utilisateur.