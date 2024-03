"Il est difficile d'obtenir des informations fiables": l'ONG Reporters sans frontières lance un bouquet satellite en langue russe

L'organisation non-gouvernementale (ONG) Reporters sans frontières (RSF), lance un nouveau bouquet satellite ce mardi. Il contiendra un ensemble de chaînes en langue russe et a pour but d'offrir une alternative à la propagande russe. "En fédération de Russie, il est de plus en plus difficile d'obtenir des informations fiables et d'exercer un journalisme de qualité. Nous sommes en contact avec 90 rédactions qui ont choisi le chemin de l'exil, qui font face à des difficultés nombreuses et font preuve d'une énorme résilience. On veut pouvoir leur donner les moyens de continuer à atteindre leur public, c'est pour ça que nous lançons ce bouquet", explique Thibaut Bruttin, adjoint au directeur général de RSF.

Le bouquet sera, pour le moment, composé de 9 chaînes diverses. "On a des chaînes de radio, de télévision, des producteurs de podcasts et de vidéos YouTube. Ce sont donc à la fois des chaînes qui étaient pour le moment indisponibles par satellite, et des contenus qui pourraient le devenir. Ils seront désormais libres et accessibles facilement pour le public russe", complète Thibaut Bruttin.