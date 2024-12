Il n'est plus apparu en public depuis... 2002: qui est Zoltán Teszári, le multimillionnaire derrière "Digi" ?

Cette arrivée fait grand bruit, mais le projet est dirigé par un homme bien plus discret. Zoltán Teszári, l'homme d'affaires derrière Digi, est surnommé "le milliardaire invisible", comme l'explique le média néerlandophone HLN.

Depuis le 11 décembre, la Belgique accueille un nouvel opérateur téléphonique : Digi, une entreprise roumaine qui bouleverse les prix du marché. En effet, les abonnements commencent à partir de 5 euros pour 15 Go de données mobiles, des offres qui forcent les autres opérateurs à s'ajuster .

De judoka à homme d'affaires

Zoltán Teszári est né en 1970 dans une famille hongroise en Roumanie, selon le média L'Echo. Ancien champion de judo, il a également vendu des articles de contrebande avant d'investir dans les télécommunications. Il a même tenu un magasin de glaces avant de se lancer dans les affaires.

C'est en 1993 qu'il fonde ce qui deviendra DIGI Communications. Dès les années 2000, son entreprise prend de l'ampleur, et c'est à ce moment-là qu'il saisit une grande opportunité. Selon HLN, il développe son entreprise en suivant les travailleurs roumains à l'étranger, vendant des cartes SIM à la diaspora roumaine en Hongrie, en République Tchèque, en Croatie, au Portugal et en Espagne, où la communauté roumaine est particulièrement importante. Son succès y est fulgurant, et l'opérateur devient rapidement incontournable.

Une ombre au tableau

Cependant, cette success story présente quelques zones d'ombre. L'Echo rapporte qu'une enquête pour blanchiment d'argent a été ouverte en Roumanie contre DIGI et Zoltán Teszári en 2017.

Bien qu'il ne soit officiellement plus le PDG de l'entreprise depuis 2015 et qu'il soit aujourd'hui la cinquième fortune de Roumanie, aucune photo de lui n'a circulé depuis 2002. Des paparazzis roumains ont même été envoyés à sa recherche, sans succès.