"Il n'y a aucun endroit à Gaza" qu'Israël "n'atteindra pas", prévient Netanyahu

"Il n'y a aucun endroit à Gaza" qu'Israël "n'atteindra pas, aucune cachette, aucun refuge", a prévenu le Premier ministre Benjamin Netanyahu mercredi, alors que l'armée israélienne opérait dans le plus grand hôpital du territoire palestinien.

"Nous atteindrons et éliminerons le Hamas et nous ramènerons les otages", deux "missions sacrées", a déclaré le chef du gouvernement lors d'une visite dans une base militaire en Israël.

L'armée israélienne a fait irruption mercredi à l'hôpital al-Chifa de Gaza et y a mené des fouilles, visant ce qu'elle présente comme une base stratégique du Hamas.

Cette opération suscite l'inquiétude notamment pour les milliers de déplacés Palestiniens qui ont trouvé refuge dans l'enceinte de l'hôpital. L'ONU s'est dite "horrifiée".

"On nous avait demandé de ne pas pénétrer dans Gaza ? Eh bien, nous y sommes rentrés quand même. On nous a dit que nous n'arriverions pas à l'entrée de la ville de Gaza, nous y sommes arrivés. On nous a dit que nous ne pourrions pas rentrer dans l'hôpital al-Chifa, Nous y sommes", a énuméré M. Netanyahu.