Il a toujours nié le crime: les derniers mots de Stephen Nelson, condamné à mort aux États-Unis

A quelques heures de son exécution, Stephen Nelson accepte de se confier à une équipe de télévision. C'est un homme menotté qui s'installe au parloir. Un détenu dont les poignées ne sont libérées qu'une fois enfermés dans cet espace ultra sécurisé.

A 37 ans, Stephen Nelson a déjà passé 13 années derrière les barreaux et s'apprête à y être exécuté par injection. "C'est dur parfois, car vous attendez d'être mis à mort", raconte-il. "Ça brise une petite partie de vous chaque jour, ça vous brise chaque jour. Et parfois je dois me ressaisir car je suis débordé et stressé. Je dois me forcer à manger parce qu'on a envie de ne rien faire."