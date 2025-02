"Ils me crachaient dessus, me torturaient": un ex-otage du Hamas dit avoir été affamé et violenté pendant sa captivité

"Les terroristes m'ont donné des coups de pied, m'ont craché dessus et m'ont retenu sans eau, sans lumière et sans air à respirer", a-t-il expliqué. "J'étais torturé, à la fois physiquement et émotionnellement." De son côté, la mère de l'otage Liri Albag récemment libérée a déclaré au journal israélien Yediot Aharonot que sa fille n'avait parfois rien à manger pendant des jours, et "parfois ils mangeaient de la nourriture pour les ânes".

Les conditions d'hygiène étaient réduites au "minimum" et les ravisseurs de sa fille se moquaient d'elle en lui montrant des vidéos où apparaissaient des hommes retenus en otage battus et maltraités par leurs captifs, a déclaré Shiri Albag. Ces déclarations sont intervenues quelques heures après l'inquiétude exprimée par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), qui a facilité les échanges d'otages et de prisonniers palestiniens entre Israël et le Hamas, quant à la situation des otages encore retenus à Gaza depuis plus de 16 mois.

"Les dernières opérations de libération renforcent la nécessité urgente pour le CICR d'avoir accès aux personnes retenues en otages. Nous sommes très inquiets des conditions de vie des otages", a indiqué la Croix-Rouge dans un message sur X.