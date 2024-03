Israël a accepté une trêve à Gaza, "la balle dans le camp du Hamas", selon Washington

Un haut responsable américain a assuré samedi qu'Israël avait "plus ou moins" donné son accord pour une trêve dans la guerre à Gaza et que désormais "la balle était dans le camp du Hamas" pour qu'elle entre en vigueur.

"Il y a un accord sur la table. Les Israéliens l'ont plus ou moins accepté. Et un cessez-le-feu de six semaines pourrait commencer aujourd'hui à Gaza si le Hamas acceptait de libérer une catégorie bien définie d'otages vulnérables", a dit le responsable américain.

Il a précisé que, pour l'heure, "les discussions continuaient" pour sceller un accord avant le début du ramadan, le mois saint de jeûne musulman, dans une semaine.