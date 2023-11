Israël accuse la Belgique de soutenir le terrorisme et le Hamas: "La position belge est très équilibrée", répond Alexander de Croo

La visite d'Alexander de Croo et de son homologue espagnol en Israël et en Egypte restent en travers de la gorge du gouvernement Israélien. Israël accuse la Belgique de soutenir le terrorisme et le Hamas. Alexander de Croo réfute cette interprétation. Il ne retire pas un mot de ce qu'il a dit.

Ce lundi, au siège de l'Open Vld, c'est jour de rentrée littéraire. Le Premier ministre a présenté son livre. Mais aujourd'hui, Alexander De Croo doit aussi gérer les suites de son voyage au Proche-Orient, notamment son dernier discours sur place.