Israël dit avoir frappé des dizaines de cibles du Hezbollah dans le sud du Liban

"Au cours de la nuit de lundi à mardi, l'armée a frappé des dizaines de cibles du Hezbollah dans de nombreuses régions du sud du Liban", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Lundi, des frappes israéliennes dans le sud du Liban ont fait près de 500 morts, dont 35 enfants, et plus de 1.600 blessés.

Ces frappes aériennes marquent l'escalade la plus meurtrière depuis le début, il y a bientôt un an, des échanges de tirs transfrontaliers quasi quotidiens entre le Hezbollah et l'armée israélienne, en marge de la guerre à Gaza.