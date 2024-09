A Istanbul, le blues des vendeurs de rue face à l'inflation

Ozan KOSE

Vers des "lendemains incertains"? À Istanbul, les vendeurs de rue, figures populaires héritées de l'empire ottoman, broient du noir, inquiets de la perte d'une grosse partie de leur clientèle turque, assommée par l'inflation.

De bon matin et sous un soleil éclatant, Hakan Deniz pousse sa carriole rouge et dorée vers le parvis de la mosquée de Rüstem Pacha, dans un secteur touristique du vieil Istanbul. Le jeune homme s'installe et rapidement l'odeur du maïs et des châtaignes grillés embaume l'air.