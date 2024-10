Japon: un homme arrêté à Tokyo après un jet de cocktails molotov sur le siège du parti au pouvoir

Selon la télévision publique NHK, cinq ou six engins incendiaires ont touché un véhicule de la police anti-émeutes, mais le feu a été rapidement éteint et personne n'a été blessé.

"Les motivations de l'auteur ne sont pas connues mais la liberté d'expression ne peut être réduite au silence par la violence et je suis outré par cet acte, alors qu'arrivent les élections, qui sont la base de la démocratie", a fustigé le secrétaire-général du PLD Hiroshi Moriyama, selon les médias.

Peu après être devenu Premier ministre à la suite de sa victoire à l'élection interne du PLD en septembre, Shigeru Ishiba a convoqué des élections anticipées le 27 octobre.

L'incident s'est produit peu avant 06H00 du matin (21H00 GMT vendredi). Selon le journal Asahi Shimbun et d'autres médias, plusieurs bombonnes en plastique ont été découvertes dans la voiture du suspect.

Sur des images de l'incident apparaît un fourgon de la police anti-émeutes à l'avant partiellement brûlé, pendant que des pompiers et des policiers s'activent dans la zone.

Les crimes violents sont très rares au Japon. Mais le pays reste marqué par l'assassinat en 2022 de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, tué en pleine rue pendant un meeting de campagne par un individu armé d'un pistolet de fabrication artisanale.

Le prédécesseur de Shigeru Ishiba, Fumio Kishida, avait lui été visé par un jet de bombe artisanale en avril 2023, sans être blessé.

Malgré de fréquents changements de leaders, le PLD, formation conservatrice dont est aussi issu M. Kishida, est peu contesté au pouvoir depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Face à une faible participation et à une opposition fragmentée, le PLD et ses partenaires ont de grandes chances de s'imposer à nouveau le 27 octobre, même s'il est possible que leur majorité soit moins large.