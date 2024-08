"J'avais les papiers à la main": à Gaza, un père découvre la mort de ses jumeaux alors qu'il déclarait seulement leur naissance

"Ces couches, on avait eu du mal à les trouver. Depuis trois mois, on essayait d'en acheter", explique-t-il, alors que tout manque dans la bande de Gaza où le lait et les couches s'achètent désormais à prix d'or.

La riposte d'Israël a fait à ce jour près de 40.000 morts - dont 115 enfants de moins de huit mois -, selon le ministère de la Santé de Gaza, tenue par le Hamas.

"Plus que ma soeur"

Enceinte, Joumana n'avait pas arrêté pour autant de travailler. Dans la bande de Gaza ravagée où seuls 16 hôpitaux fonctionnent encore partiellement - pour 2,4 millions d'habitants -, elle allait tous les jours aider, bénévolement, à soigner les flux de blessés et les malades chroniques désormais privés de médicaments.

"Jusqu'à son septième mois, elle a aidé dans les hôpitaux, elle disait qu'elle faisait ça pour remercier Dieu de lui avoir envoyé ses enfants", témoigne le veuf, qui a également perdu sa belle-mère dans la frappe de mardi.

"Ma mère et mes frères ont été transférés pour des soins en Egypte, je n'ai plus que ma soeur à Gaza", dit-il, assis sur un maigre matelas de mousse. En plus de dix mois de guerre, raconte-t-il, "on a perdu des amis, des proches, on a beaucoup souffert, on a eu très peur et on a beaucoup fui". "Je craignais toujours que ma femme fasse une fausse couche à force d'aller tout le temps d'un endroit à un autre", poursuit-il.

Aujourd'hui, Mohammed Abou al-Qoumssan ne bouge plus. Prostré devant sa tente, il regarde, incrédule, ces certificats de naissance qu'il devra un jour se résoudre à faire amender. Pour y ajouter la date du décès de sa fille et son fils.