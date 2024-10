"Je ne verrai jamais mes petits-enfants": les mémoires d'Alexeï Navalny contiennent des "correspondances inédites" de sa prison

Ce livre témoigne non seulement de la vie d’Alexeï, mais aussi de son engagement dans la lutte contre la dictature et la liberté pour laquelle il a laissé sa vie. Ces mémoires contiennent notamment des "correspondances inédites" de sa prison, une colonie pénitentiaire réputée parmi les plus éprouvantes dans l’Arctique russe.

Si je reviens en Russie, je participerai aux élections

Ioulia Navalnaïa, la veuve de l'opposant russe Alexeï Navalny, a déclaré lundi dans une interview à la BBC qu'elle rentrerait en Russie et "participerait aux élections comme candidate" si le "régime" de Vladimir Poutine était un jour déchu.

A la veille de la sortie posthume des mémoires de M. Navalny, l'opposante de 48 ans a également dénoncé comme un "affront" la faiblesse des réactions internationales à l'annonce du décès de son mari en février 2024 dans une prison de l'Arctique.

Vladimir Poutine est "mon opposant politique, et je fais et ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour faire tomber son régime le plus tôt possible", a-t-elle affirmé dans cette interview disponible sur le site de la BBC.

"Je veux vivre en Russie. Je suis née à Moscou, mes enfants aussi... c'est très important pour moi de revenir. C'est impossible bien sûr tant que Poutine est au pouvoir, mais j'espère qu'un jour son régime chutera et que je reviendrai", a-t-elle déclaré.

"Si je reviens en Russie, je participerai aux élections comme candidate", a poursuivi Ioulia Navalnaïa.

Selon elle, le président russe doit "répondre de la mort et du meurtre" de son mari, et sa fondation anticorruption dispose de "preuves" qui seront dévoilées une fois "le tableau complet" reconstitué.

"Je pense qu'il n'y a pas eu de réponse (internationale) à la mort d'Alexei. Certes, il y a eu des sanctions à l'encontre de certains gardiens de sa prison de l'Arctique, mais je trouve que c'est une espèce d'affront à sa mémoire", a-t-elle déploré.

Elle a appelé à sanctionner directement "Poutine, son entourage" et le gouvernement russe en place.

Dimanche, Ioulia Navalnaïa avait dit souhaiter, dans le Sunday Times, la déchéance de Vladimir Poutine, espérant qu'il "passe d'une sorte de tsar de Russie à un prisonnier ordinaire", enfermé comme l'a été son mari dans des conditions très éprouvantes.

Après le décès de son époux, Ioulia Navalnaïa a été inscrite au registre des "terroristes et extrémistes" en Russie en juillet, peu après qu'un mandat d'arrêt eut été émis à son encontre pour "participation à un groupe extrémiste".

Elle vit hors du pays, jurant de faire survivre la cause de son défunt mari.