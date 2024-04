A Jérusalem, des manifestants veulent "sauver Israël" de Netanyahu

Des manifestations de masse réunissant des familles d'otages retenus à Gaza après avoir été enlevés lors de l'attaque sanglante du Hamas en Israël le 7 octobre et des opposants au gouvernement de droite ont provoqué des perturbations à Jérusalem et Tel-Aviv samedi et dimanche.

Alors que des milliers de personnes se sont à nouveau rassemblées à Tel-Aviv et devant le Parlement israélien lundi à Jérusalem, des manifestants ont exprimé auprès de l'AFP leur colère contre M. Netanyahu.

"Il s'agit d'une crise existentielle pour Israël", a déclaré Einat Avni Levi, 40 ans, dont la famille a dû fuir le 7 octobre le kibboutz Nirim, situé à un peu plus d'un kilomètre de la barrière de sécurité qui sépare Israël de la bande de Gaza.

"Si quelqu'un vient me chercher dans mon lit et que je ne peux pas faire confiance à mon armée et à mon gouvernement pour venir me sauver, je ne peux pas vivre ici", a-t-elle déclaré, en référence aux plus de 250 otages enlevés par le Hamas lors de l'attaque ce jour-là.