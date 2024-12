Joe Biden s’endort durant un sommet historique avec des dirigeants africains

Lors de sa première visite présidentielle en Afrique subsaharienne, Joe Biden s’est endormi en pleine rencontre avec d’autres hauts dirigeants et des chefs d’entreprises mercredi.

Sur des images de l'agence Reuters, on peut le voir les yeux fermés avec la main sur le visage, à l'occasion d'un entretien avec le président angolais, ceux de République démocratique du Congo et de Zambie, le vice-président de Tanzanie ainsi que des chefs d’entreprises.

Le président américain s'est rendu pour la première fois en Afrique subsaharienne en tant que chef d'Etat. Et lors d'une rencontre avec des dirigeants africains, Joe Biden s'est endormi.

Joe Biden s'est rendu en Angola pour parler de l'investissement emblématique de son mandat en Afrique, le "Couloir de Lobito", grand axe ferroviaire et commercial censé, à terme, traverser le continent d'Est en Ouest.

Ce chantier, destiné d'abord à faciliter l'exportation de minerais stratégiques de République démocratique du Congo (RDC) et de Zambie depuis le port angolais de Lobito, respecte "les critères les plus élevés pour les ouvriers, pour l'environnement et pour les populations locales, parce que les Etats-Unis savent que la manière dont nous investissons en Afrique est aussi importante que les montants que nous investissons", a assuré le président américain sortant.

Joe Biden avait promis de faire un voyage officiel en Afrique. Il s'exécute in extremis, avant de céder la place le 20 janvier à son plus grand rival, le républicain Donald Trump.