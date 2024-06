Kenya: le président Ruto prêt à discuter avec la jeunesse en colère

Les rassemblements avaient commencé mardi à Nairobi avant de se répandre à l'ensemble du pays. Un appel national à la grève a été lancé pour le 25 juin.

L'administration du président Ruto a défendu son projet de nouvelles taxes, les disant nécessaires pour les finances publiques et pour amoindrir la dépendance envers les créanciers étrangers.

Le Kenya, l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique de l'Est, a enregistré en mai une inflation de 5,1% sur un an, avec une hausse des prix des produits alimentaires et des carburants respectivement de 6,2% et 7,8%, selon la Banque centrale.