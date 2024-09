Kiev frappe un dépôt de munitions russe, Moscou avance dans l'est de l'Ukraine

Kiev a revendiqué samedi une frappe sur un dépôt de munitions russes d'une région frontalière, Moscou s'adjugeant la prise d'un nouveau village dans l'est de l'Ukraine.

Elle intervient après une semaine d'intenses bombardements russes qui ont tué au moins 55 personnes à Poltava, dans le centre de l'Ukraine, et 7 autres à Lviv, dans l'ouest, où des centaines de personnes ont assisté vendredi aux funérailles d'une mère et de ses trois filles. Lviv, à près de mille kilomètres du front, est très proche de la frontière ouest de l'Ukraine partagée avec des pays membres de l'UE et de l'Otan.

La Russie annonce aussi quasi-quotidiennement avoir détruit des drones ukrainiens lancés contre son territoire.

Un important incendie provoquant une détonation d'explosifs s'est ainsi déclaré samedi après une attaque de drone ukrainien dans la région russe de Voronej, frontalière de l'Ukraine, et une évacuation des habitants a été ordonnée, a annoncé le gouverneur local.

Les systèmes russes de défense antiaérienne "ont détecté et neutralisé un drone" tôt le matin, a écrit le gouverneur Alexandre Goussev sur Telegram.