La Californie dévastée par les flammes depuis plusieurs jours: comment expliquer l'intensité de cette catastrophe?

La Californie est toujours dévastée par les flammes avec un bilan qui s'alourdit à 10 morts. Plus de 145 kilomètres carrés sont déjà partis en fumée. Un couvre-feu a été décrété dans les zones sinistrées. Cela fait quatre jours et ce n'est pas fini. Comment expliquer l'intensité de ces incendies?

Le deuxième facteur, c'est la position géographique de Los Angeles. La ville se situe en contrebas, au niveau de l'océan. L'air arrive des hauteurs, s'engouffre dans la vallée, prend de la vitesse et crée un effet sèche-cheveux. C'est exactement ce qu'il s'est passé. C'est comme si vous preniez un sèche-cheveux pendant plusieurs jours que vous l'activiez sur de la végétation extrêmement sèche. Une étincelle peut alors se créer et embraser le tout.

Troisième facteur: les fortes pluies

Cela est plus étonnant pour cette partie du monde, mais le phénomène El Niño de l'hiver 2022-2023 a un impact sur ce qu'il se passe aujourd'hui à Los Angeles. Il a déversé sur la Californie à l'époque des milliers de litres d'eau. Les réservoirs d'eau de l'État étaient alors pleins et la végétation autour a pu pousser allégrement. Elle est devenue dense et luxuriante. Or, à l'époque, on s'en réjouit.

Seulement voilà, c'était avant la sécheresse de cette année. Depuis juillet dernier, il est tombé l'équivalent de 4 millimètres de pluie sur la Californie seulement. Ça a totalement asséché cette végétation dense qui nourrit actuellement ces incendies. Et le résultat est dramatique.