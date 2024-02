La Chambre approuve une résolution sur le conflit à Gaza

La Chambre a approuvé jeudi en séance plénière une proposition de résolution sur le conflit en cours dans la bande de Gaza entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas. Le texte a reçu le soutien de la majorité à laquelle se sont ralliés le PTB, DéFI et les Engagés. La N-VA et le VB se sont abstenus.