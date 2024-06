La Chine appelle les Taïwanais à venir "sans crainte" malgré des menaces

La Chine a exhorté les Taïwanais à visiter "sans la moindre crainte" le continent et fustigé la décision des autorités insulaires de relever leur niveau d'alerte aux voyageurs, après des menaces de Pékin visant les indépendantistes.

Pékin avait annoncé la semaine dernière de nouvelles directives judiciaires, incluant la peine de mort, pour des cas "particulièrement graves" de partisans "irréductibles" de l'indépendance de Taïwan - île revendiquée par les autorités chinoises.

En réponse, le gouvernement insulaire a appelé jeudi les Taïwanais à éviter tout "voyage non nécessaire" en Chine continentale et à Hong Kong. Il a également relevé au niveau orange son avertissement aux voyageurs, soit le deuxième degré le plus élevé.