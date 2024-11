"La crainte que les petits ne tiennent pas le coup": qu'est-ce que le Mercosur, l'accord qui fait bondir les agriculteurs?

Pour mieux comprendre ce conflit, revenons sur ce fameux accord de libre-échange, entre l'Europe et le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay et la Bolovie. Il prévoit notamment l'importation de viande bovine qui n'est pas produite avec les mêmes normes et exigences qu'en Europe... et c'est ce que dénoncent les éleveurs.