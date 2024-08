La FEJ dénonce les arrestations de journalistes et la répression des médias en Azerbaïdjan

L'organisation faîtière affirme que le régime azerbaïdjanais, qui ne tolère aucune opposition, réprime de plus en plus les reporters indépendants à l'approche de la COP29. Selon la FEJ, il est plus que nécessaire que la communauté internationale mette le gouvernement de Bakou sous pression.

La Fédération européenne des journalistes a demandé au secrétariat de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) de s'assurer que "tous les pays hôtes" des COP respectent les droits humains, afin que les journalistes puissent exercer leur métier en toute liberté.