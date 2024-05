La fin de la Seconde Guerre mondiale commémorée sur la tombe du soldat inconnu

Le 8 mai 1945, la capitulation allemande marquant la fin de ce conflit meurtrier a été annoncée à la population européenne. L'Allemagne avait signé sa reddition face aux Alliés la nuit précédente. Pour commémorer la fin de cette guerre qui a fait entre 40 et 60 millions de morts, dont plus de six millions de juifs, la Défense a organisé, comme chaque année, une cérémonie au pied de la colonne du Congrès, où se situe la tombe du soldat inconnu.

Cette cérémonie n'avait "pas comme unique but de se souvenir mais constitue aussi un engagement à défendre le principe de la démocratie", a estimé l'un des trois jeunes invités à s'exprimer lors de la commémoration. Il s'agit également de "reconnaître la nécessité de rester vigilant face aux menaces réelles qui mettent en danger les valeurs démocratiques", a-t-il poursuivi.