La forêt amazonienne, arme de pression de la guérilla en Colombie

Forte de quelque 3.500 membres selon les renseignements militaires, l'EMC utilise la jungle comme outil de chantage, a récemment dénoncé la ministre de l'Environnement Susana Muhamad, mettant en garde contre un "pic historique" de déforestation au moment où les négociations de paix traversent leur pire moment depuis leur début en novembre 2023.

Au cours du dernier trimestre de 2023 et des trois premiers mois de 2024, la perte de forêts a augmenté respectivement de 41 et 40% par rapport aux mêmes périodes un an plus tôt, selon Mme Muhamad. Si elle a pointé le phénomène climatique El Niño, elle a aussi accusé l'ELN d'encourager la déforestation en tant que "forme de pression armée" contre le gouvernement.

"La nature est placée au centre du conflit et il s'agit d'une violation du droit humanitaire international qui clairement (...) interdit de porter préjudice à l'environnement", a-t-elle estimé.