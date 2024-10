La mort de Sinouar est une "occasion" pour la libération des otages, selon Israël Katz

L'Allemagne a elle appellé le Hamas à "libérer immédiatement tous les otages et déposer les armes" après la mort de son chef Yahya Sinouar, un "assassin cruel", a réagi jeudi la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock.

"L'élimination de Sinouar est une occasion pour la libération immédiate des otages et ouvre la voie à un changement profond à Gaza: sans le Hamas et sans le contrôle de l'Iran", a déclaré M. Katz dans un communiqué envoyé à la presse.

"Sinouar était un assassin cruel et un terroriste qui voulait détruire Israël et son peuple. En tant qu'instigateur de la terreur du 7 octobre, il a causé la mort de milliers de personnes et une souffrance incommensurable à toute une région", a écrit la cheffe de la diplomatie allemande dans un communiqué, ajoutant : "les souffrances de la population de Gaza doivent enfin cesser".